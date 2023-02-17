Белгородцы попросили помощи в изготовлении зеленых маскировочных сетей для СВО

Фото из соцсетей.

Накануне, 16 февраля, в традиционном вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились пенсионеры из Вейделевки, которые самостоятельно плетут маскировочные сети для СВО. Они рассказали, что в самом начале для закупки материалов деньги собирали с неравнодушных жителей, а в одном из местных магазинов им безвозмездно выдали рулон укрывного материала.

За все время белгородцы уже изготовили и отправили на фронт 420 километров маскировочных белых сетей. Заявки на новые сети продолжают поступать, поэтому местная администрация не осталась в стороне и выделила в поддержку 25 тысяч рублей.

Теперь на очереди зеленые сети, на изготовление которых потребуется около двух тонн нетканых материалов. Достать их пока нигде нельзя: подобное производство есть в Старом Осколе, но там не производят материал зеленого цвета. Поэтому пенсионеры попросили губернатора помочь им с работой без посредников.

- Вы, конечно, очень крутые, спасибо вам большое. Не знаем пока, что это за производство, министру по делам молодежи Татьяне Киреевой поручил разобраться. После эфира с ней еще раз все обговорим. Постараемся помочь максимально быстро, - пообещал глава региона.