В Белгородской области не существует справочных с информацией, в каком госпитале лежит военный

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Накануне, 16 февраля, вовремя традиционного прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что не может узнать, где сейчас находится ее мобилизованный сын. В Минобороны сообщили, что военнослужащий лежит в госпитале Белгорода, но в каком - неизвестно.

- Официальных таких справочных нет, потому что всё-таки речь идёт о военнослужащих, закон их защищает, - ответил губернатор.

При этом Вячеслав Владимирович посоветовал обратиться к региональному руководителю Совета безопасности Евгению Воробьёву, своему советнику Олегу Мантулину или в центр оказания содействия семьям военнослужащих, которые есть в каждом муниципальном образовании.