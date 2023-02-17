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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:14

В Белгородской области не существует справочных с информацией, в каком госпитале лежит военный

Жительница региона разыскивает своего мобилизованного сына
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей.

Фото из соцсетей.

Накануне, 16 февраля, вовремя традиционного прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что не может узнать, где сейчас находится ее мобилизованный сын. В Минобороны сообщили, что военнослужащий лежит в госпитале Белгорода, но в каком - неизвестно.

- Официальных таких справочных нет, потому что всё-таки речь идёт о военнослужащих, закон их защищает, - ответил губернатор.

При этом Вячеслав Владимирович посоветовал обратиться к региональному руководителю Совета безопасности Евгению Воробьёву, своему советнику Олегу Мантулину или в центр оказания содействия семьям военнослужащих, которые есть в каждом муниципальном образовании.