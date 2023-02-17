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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:46

Белгородцев из приграничья не будут переселять в старые хрущевки

В этом жителей региона заверил губернатор
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей.

Фото из соцсетей.

Среди жителей Белгородской области начали распространяться слухи, что переселенцам из приграничья выделят маленькие старые квартиры, так как закончилось жилье в новостройках.

- Говорят, у вас новостройки закончились, чтобы выдавать жителям приграничных сёл, и теперь житье выдают не по кубометрам, а маленькие хрущевки,- обратился накануне к главе региона обеспокоенный белгородец.

Но Вячеслав Гладков опроверг эту информацию.

- Ничего не закончилось. Мы сейчас утверждаем порядок выдачи жилья, согласовываем с министерством строительства. Не переживайте, квартиры есть, жилье строится, все решения президента будут исполнены, - заверил губернатор

Напомним, федеральное правительство выделило почти десять миллиардов рублей Белгородской области на восстановление разрушенного под обстрелами жилья, а также на строительство и покупку новых домов и квартир для жителей эвакуированных сёл.