Белгородцев из приграничья не будут переселять в старые хрущевки

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Среди жителей Белгородской области начали распространяться слухи, что переселенцам из приграничья выделят маленькие старые квартиры, так как закончилось жилье в новостройках.

- Говорят, у вас новостройки закончились, чтобы выдавать жителям приграничных сёл, и теперь житье выдают не по кубометрам, а маленькие хрущевки,- обратился накануне к главе региона обеспокоенный белгородец.

Но Вячеслав Гладков опроверг эту информацию.

- Ничего не закончилось. Мы сейчас утверждаем порядок выдачи жилья, согласовываем с министерством строительства. Не переживайте, квартиры есть, жилье строится, все решения президента будут исполнены, - заверил губернатор

Напомним, федеральное правительство выделило почти десять миллиардов рублей Белгородской области на восстановление разрушенного под обстрелами жилья, а также на строительство и покупку новых домов и квартир для жителей эвакуированных сёл.