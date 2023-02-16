Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП под Белгородом

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, сегодня, 16 февраля, около шести часов вечера в Губкинском городском округе на 75 км автодороги «М2 «Крым» - Прохоровка – Губкин – автодорога Р 22», в районе поворота на село Никаноровка, житель Орловской области 1960 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ», при развороте не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «БМВ». Автомобили столкнулись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в результате аварии 27-летний водитель «БМВ» и его 26-летний пассажир скончались от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.