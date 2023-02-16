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НовостиПолитика16 февраля 2023 17:28

ВСУ обстреляли село Устинку в Белгородском районе

Повреждены линия электропередачи и газопровод
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.

Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще одно село Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. К счастью, никто не пострадал. Повреждены линия электропередачи и газопровод. Аварийные бригады выехали на место происшествия.

- Под обстрел попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.