ВСУ обстреляли село Устинку в Белгородском районе

Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще одно село Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. К счастью, никто не пострадал. Повреждены линия электропередачи и газопровод. Аварийные бригады выехали на место происшествия.

- Под обстрел попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.