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НовостиПолитика16 февраля 2023 16:21

В результате обстрела села Вознесеновки Белгородской области пострадал мужчина

Поврежден частный дом и склад сельхозпредприятия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате происшествия пострадал местный житель. Оперативные службы находятся на месте, продолжают подомовой обход территории.

- ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.