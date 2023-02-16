В результате обстрела села Вознесеновки Белгородской области пострадал мужчина

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате происшествия пострадал местный житель. Оперативные службы находятся на месте, продолжают подомовой обход территории.

- ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.