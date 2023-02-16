Больше 4,5 млн рублей перевел мошенникам житель Белгородской области

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: "КП" Архив

Житель Шебекинского городского округа попался на уловку мошенников. 35-летний мужчина обратился в полицию 15 февраля.

В начале января шебекинцу поступил звонок от якобы сотрудницы расположенной за рубежом биржевой компании. Она сообщила, что у мужчины есть биржевой счет, на котором находится крупная сумма денег и их можно вывести, но для этого необходимо оплатить страховку. Позже потребовалось открыть счет в зарубежном банке, для чего также необходимо внести определенную сумму. Для разблокировки счета шебекинцу также предлагали перевести деньги. В итоге пострадавший перечислил злоумышленникам более 4 миллионов 690 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В региональной полиции в очередной раз напоминают, не обладая специальными знаниями, лучше не участвовать в биржевых и инвестиционных проектах. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Если вам сообщили, что у вас имеется крупная сумма на биржевом или брокерском счете, о котором вы ранее не знали, не соглашайтесь выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев – вам звонят мошенники.