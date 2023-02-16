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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 15:00

Белгородка планировала хорошо провести вечер, а в итоге пойдет за решетку

Женщина украла из магазина мартини, сыр и свиной окорок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полицию Прохоровского района с заявлением о краже товара обратились представители одного из супермаркетов. Правоохранители во время проверки установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая нигде не работающая женщина.

По предварительным данным, 52-летняя злоумышленница пришла в магазин под видом покупательницы. Женщина спрятала в сумке две бутылки мартини, сосиски, свиной окорок и сыр. После чего, минуя кассу, она покинула торговый зал.

В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело за кражу. Нарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.