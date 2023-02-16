У белгородцев могут возникнуть помехи в телеэфире

Продолжительность помех может составлять от нескольких секунд до 12 минут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белгородцев предупреждают о кратковременных помехах в телевещании с 21 февраля до 16 марта с 11:13 до 13:06. Их продолжительность может составлять от нескольких секунд до 12 минут.

Как пояснили в городской администрации, это связано с сезонных явлением, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания). Это явление называется интерференция.

В областном радиотелевизионном передающем центре сообщили, что воздействие этого сезонного явления для телезрителей будет практически незаметным. Однако телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки, что может в итоге привести к помехам. Специалисты в таких случаях рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку. Если и такая мера не поможет, нужно будет запустить в меню поиск каналов.