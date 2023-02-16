В пятницу в Белгороде похолодает до -17 градусов

В белгородской области морозы не отступают. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, последний рабочий день недели будет облачным с прояснениями. Так, 17 февраля на территории Белгородской области не ожидается сильных осадков. Зато столбики термометров опустятся ночью до минус 17 градусов. Днем в регионе от 3 до 8 градусов мороза. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду.

В областном центре ночью также ожидаются морозы – от 13 до 15 градусов. Днем температура воздуха составит 4-6 градусов со знаком минус.

В ГУ МЧС по Белгородской области рекомендуют в морозы носить одежду из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног.