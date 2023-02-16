В Белгороде дан официальный старт Года педагога и наставника

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Сегодня в Белгороде официально стартовал Год педагога и наставника. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. Градоначальник на торжественной церемонии наградил лучших представителей профессии.

- Роль педагогов, наставников, учителей отмечена на самом высоком уровне. И это абсолютно заслуженно. Ведь это особенные люди в жизни каждого человека. Те, кто всегда подскажут правильное решение, вселят уверенность в собственных силах, укажут путь к мечте. Спасибо за верность профессии и детям! – написал Валентин Демидов в соцсети.