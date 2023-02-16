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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:57

В Белгороде капремонт путепровода через ж/д пути на Студенческой завершат к 1 июля

Об этом рассказал мэр Валентин Демидов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что капремонт южной части путепровода через ж/д пути по Студенческой находится в графике. Работы на участке планируют завершить к 1 июля. Сейчас часть работ уже выполнена.

Так, 6 из 8 дефектных балок пролетного строения заменены и отремонтированы. На 10% выполнен ремонт железобетонных конструкций путепровода. Кроме того, демонтированы тротуарная часть с элементами ограждения, наружное освещение, идет демонтаж дорожного полотна проезжей части.

- На время работ движение перенесено на отремонтированную в прошлом году северную часть путепровода. Напомню, это первый капремонт объекта за десятилетия, - отметил глава администрации Белгорода Валентин Демидов.