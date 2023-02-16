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НовостиПолитика16 февраля 2023 11:20

В Белгородской области осудили мужчину, который планировал воевать за ВСУ

Фигурант три года проведет в колонии общего режима
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в Белгороде вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины.

в Белгороде вынесли приговор россиянину, который хотел воевать на стороне Украины.

Фото: "КП" Архив

На границе Белгородской области сотрудники региональных УФСБ и УМВД задержали жителя России, который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в составе националистических батальонов. Следственный отдел УФСБ региона возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России («Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»).

Белгородский областной суд в январе этого года признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Осужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу.