Трафик: менее трети россиян добираются на работу на общественном транспорте

Две трети россиян тратят на дорогу до работы не более получаса.

Состояние городского транспорта, график его движения и маршруты удовлетворяют граждан больше, чем стоимость проезда. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с население более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

Чаще других на личном авто добираются на работу жители Приволжского федерального округа (48%). Наиболее высока эта доля пассажиров общественного транспорта - в Москве (38%) и на Северном Кавказе (36%). Больше всех любителей ходить на работу пешком в Южном федеральном округе (24%). К слову, есть и 3% участников опроса, кто постоянно ездит на работу на такси.

21% опрошенных тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 37% - от 15 минут до получаса. У четверти респондентов (25%) на это уходит до часа - дольше всех добираются до работы жители Москвы и Московской области, а также Дальнего Востока.

Любопытно, что стоимость проезда в общественном транспорте в их населенном пункте удовлетворяет лишь 34% опрошенных. Что касается транспортных расходов в целом, то основные из них таковы: 30% тратят (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц; еще 33% - 1-3 тысячи, ежемесячно 3-5 тысяч уходит у 23% респондентов.