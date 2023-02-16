В Белгородской области на поддержку семейных ферм выделят почти 60 млн рублей

Стартовал конкурс на грантовую поддержку семейных ферм и кооперативов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области начали принимать заявки на грантовую поддержку семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. Все необходимые документы нужно успеть подать в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области до 16 марта 2023 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году на поддержку кооперативов в 2023 году предусмотрено в общей сумме 70 млн рублей, на семейные фермы – 59,7 млн рублей.

Об условиях конкурса и нужной документации подробно можно узнать на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.