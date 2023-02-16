Белгородские власти усилили контроль за порядком в детском городке в парке «Победы»

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В мэрии Белгорода сообщили об усилении контроля за порядком на закрытой детской площадке в парке «Победы». В прошлом году конструкции городка начали обрушаться, территорию огородили и теперь туда горожанам вход запрещен.

По заключениям специальной комиссии, возобновить работу объекта можно только после реконструкции. Несмотря на ограждение, белгородцы по-прежнему заходят внутрь, игнорируя предупреждения и оставляя после себя мусор.

Пресс-служба мэрии отмечает, что сотрудники Белгорблагоустройства регулярно убирают территорию. А теперь полицейские и муниципальная стража при патрулировании взяли объект под особый контроль. Площадку обещают реконструировать. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для проведения работ.