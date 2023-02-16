Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:34

Белгородец пойдет под суд за организацию незаконного казино

Злоумышленник признал свою вину
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За организацию азартных игр белгородец предстанет перед судом.

За организацию азартных игр белгородец предстанет перед судом.

Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра за организацию подпольного казино. Следствие установило, что с декабря 2021 по август 2022 года 42-летний белгородец незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования.

Злоумышленник специально арендовал помещение в поселке Дубовое Белгородского района, где разместил стол для игры в покер, игральные карты и фишки и организовал проведение азартных игр в карточную игру «покер», с материальным выигрышем. Выручку от проведения игр он присваивал себе.

Как сообщили в пресс-службе СУ сК РФ по Белгородской области, обвиняемый полностью признал вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгородского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.