Белгородец пойдет под суд за организацию незаконного казино

За организацию азартных игр белгородец предстанет перед судом. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра за организацию подпольного казино. Следствие установило, что с декабря 2021 по август 2022 года 42-летний белгородец незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования.

Злоумышленник специально арендовал помещение в поселке Дубовое Белгородского района, где разместил стол для игры в покер, игральные карты и фишки и организовал проведение азартных игр в карточную игру «покер», с материальным выигрышем. Выручку от проведения игр он присваивал себе.

Как сообщили в пресс-службе СУ сК РФ по Белгородской области, обвиняемый полностью признал вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгородского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.