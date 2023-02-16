В Белгородской области энергетики обеспечили дополнительной мощностью завод по производству сыров

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики дополнительной мощностью в объеме 4950 кВт новые линии завода по производству сыров и сырных продуктов компании «Хохланд Руссланд» в поселке Прохоровка Белгородской области.

Производство творожных сыров в здесь было запущено в 2012-м году на базе бывшего молочного комбината. С тех пор предприятие активно развивается. После ввода в строй новых цехов его общая электрическая мощность достигла 6560 кВт.

Для электроснабжения предприятия энергетики проложили свыше 14 км ЛЭП, смонтировали новые распределительные пункты, модернизировали контрольный пункт телемеханики, обеспечив его функциями передачи данных в ЦУС Белгородэнерго.

По договору сопровождения технологического присоединения «под ключ» выполнили работы по монтажу внутренних систем электроснабжения предприятия: построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и две кабельные линии электропередачи.

- АПК играет особую роль в развитии экономики Белгородской области, поэтому технологическое присоединение предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности выполняется в приоритетном порядке. Таким образом наши специалисты вносят свой вклад в укрепление производственной безопасности региона и создают основу для его дальнейшего экономического развития, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.