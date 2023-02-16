Белгородский губернатор заверил, что собак из шебекинского приюта не выгонят на улицу

Собак из частного приюта под Белгородом не выгонят на улицу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков отреагировал на сообщение о роспуске собак из частного приюта под Шебекино. Напомним, из-за обстрелов администратор приюта вывезла из Шебекино бездомных собак и разместила из на своей частной территории в себе Графовка. Порядка 200 четвероногих стали создавать очевидные неудобства соседям, отчего в администрацию горокруга посыпались жалобы. В итоге приюту было выдано предписание о роспуске собак.

Вячеслав Гладков сказал, что в курсе наболевшей темы. Он поблагодарил неравнодушных к судьбе животных жителей. Губернатор отметил, что строительство приюта для бездомных животных в Шебекино приостановили из-за частых обстрелов. Однако, когда оно возобновится, проблема будет точно решена.

- Выгнать на улицу — никто не выгонит. На контроле стоит у Владимира Жданова. Надеюсь, приступим в ближайшее время к системному решению этой проблемы, - подчеркнул глава региона.