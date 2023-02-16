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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:43

Белгородский губернатор заверил, что собак из шебекинского приюта не выгонят на улицу

На частный приют стали жаловаться соседи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Собак из частного приюта под Белгородом не выгонят на улицу.

Собак из частного приюта под Белгородом не выгонят на улицу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков отреагировал на сообщение о роспуске собак из частного приюта под Шебекино. Напомним, из-за обстрелов администратор приюта вывезла из Шебекино бездомных собак и разместила из на своей частной территории в себе Графовка. Порядка 200 четвероногих стали создавать очевидные неудобства соседям, отчего в администрацию горокруга посыпались жалобы. В итоге приюту было выдано предписание о роспуске собак.

Вячеслав Гладков сказал, что в курсе наболевшей темы. Он поблагодарил неравнодушных к судьбе животных жителей. Губернатор отметил, что строительство приюта для бездомных животных в Шебекино приостановили из-за частых обстрелов. Однако, когда оно возобновится, проблема будет точно решена.

- Выгнать на улицу — никто не выгонит. На контроле стоит у Владимира Жданова. Надеюсь, приступим в ближайшее время к системному решению этой проблемы, - подчеркнул глава региона.