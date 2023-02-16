Белгородские «львы» упустили победу в матче с казанским «Зенитом»

"Львов" хватило лишь на первый сет. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 15 февраля, в Туле состоялся матч 23-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев встречался с казанским «Зенитом». Первая партия принесла одновременно неожиданный, учитывая историю очных противостояний, и приятный результат. Хозяева выиграли 25:22, но на этом чудеса закончились. Татарстанцы взяли игру под контроль и уверенно довели ее до победы – 25:18, 25:21, 25:16 и суммарные 3:1 в пользу «Зенита».

Это уже третье поражение «львов» кряду в этом розыгрыше. В последний раз они побеждали – 29 января в Новокуйбышевске местную «Нову» (3:0).

После 23-го тура «Белогорье» занимает восьмое место с 38 очками. Лидирует казанский «Зенит» (67 баллов), московское «Динамо» и питерский «Зенит» (по 61). Теперь 19 февраля наши парни сыграют в Туле с питерским «Зенитом». Начало встречи в 18:00.