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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:37

Белгородские школьники начнут получать продуктовые наборы с 20 февраля

Для выдачи сухпайков 1-4 классам пока нет разрешения правительства РФ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сухие пайки сначала получать ученики средних и старших классов.

Сухие пайки сначала получать ученики средних и старших классов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратилась жительница региона с вопросом о сухпайках для школьников, находящихся на удаленке. По словам женщины обещанные продовольственные наборы не выдаются второй месяц.

Вячеслав Гладков пообещал, что уже с 20 февраля сухие пайки в полном объеме начнут получать ученики с 5 по 11 класс. Для начальной школы даты пока неизвестны, поскольку для их выдачи Белгородской области нужно разрешение правительства РФ.

- Их питание идет из федерального бюджета — без решения правительства мы это сделать не имеем права. Этот вопрос у нас находится на постоянном контроле. В контакте с Министерством просвещения и правительством. Надеемся на решение в ближайшие день-два, - сказал глава региона.