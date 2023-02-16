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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:01

В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют 200 многоквартирных домов

Сдача капремонта будет проходить в формате общественной приемки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В регионе отремонтируют 200 МКД.

В регионе отремонтируют 200 МКД.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году в Белгородской области по плану должны отремонтировать 200 многоквартирных жилых домов. Работы пройдут за счет средств Фонда капитального ремонта. А принимать дома также будут в присутствии собственников.

- Оставим тот механизм, который уже, я надеюсь, полюбился жителям Белгородской области. Я сейчас имею в виду, что сдача многоквартирного дома обязательно проходит в виде общественного приема. С моей точки зрения, именно такой формат позволяет улучшить качество сдаваемого жилья, уйти от многочисленных претензий, которые мы иногда видим по окончании того или иного вида работ, - отметил глава региона.

Полный список МКД можно посмотреть здесь.