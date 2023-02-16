В Белгороде могут обустроить сквер в честь бойцов ПВО

В Белгороде может появиться сквер в честь военнослужащих ПВО. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Валентин Демидов в одном из прямых эфиров рассказал, что в областном центре может появиться сквер в честь бойцов ПВО. С идеей создания новой тематической зоны выступили сами горожане.

Белгородцы предложили обустроить новый сквер на пустыре на улице Королева и готовы выйти массово на субботник, чтобы посадить деревья. Правда выяснилось, что площадка не подходит. По словам главы администрации Белгорода, в этом месте проходят сети водоснабжения, поэтому строиться нельзя. Но власти уже обсуждают этот вопрос и подбирают локацию.

- Мы работаем над этим вопросом. С подобными идеями белгородцы уже обращались в мэрию, поэтому сейчас подбираем локацию и варианты эскизных проектов. Предварительно, все обсудим с жителями, – сказал Валентин Демидов.