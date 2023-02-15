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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 20:24

Вячеслав Гладков сообщил о сбитой ракете над Белгородской областью

По предварительной информации, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
система ПВО сбила ракету в Ивнянском районе.

система ПВО сбила ракету в Ивнянском районе.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером, 15 февраля, система противовоздушной обороны сбила ракету в Ивнянском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал. Есть ли какие-либо повреждения на земле, пока не известно. Все оперативные службы находятся на месте.

- В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в своем телеграм-канале.