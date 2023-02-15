16 февраля в Белгородской области похолодает до -12 градусов

Снежные осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 16 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов. В Белгороде ночью 8-10 градусов ниже ноля, днем от -4 до -6 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Снежные осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.