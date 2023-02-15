Белгородец похитил со стройки электроинструменты на 20 тысяч рублей

Злоумышленник после рабочего дня вернулся в офис и похитил оттуда болгарку, шуруповерт, лазерный нивелир и дрель Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что из офисного помещения, где он со своей бригадой производил строительные работы, пропали электроинструменты. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний рабочий бригады.

По предварительным данным, злоумышленник после рабочего дня вернулся в офис и похитил оттуда болгарку, шуруповерт, лазерный нивелир и дрель. Инструменты стоимостью около 20 тысяч рублей подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.