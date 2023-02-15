В Белгородской области аферисты убедили двух доверчивых мужчин взять кредиты почти на 2,5 миллиона

Аферисты позвонили подозреваемым под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированных попытках оформления кредитов на их имя. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 14 февраля, с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились 44-летний житель Белгорода и 47-летий житель Старого Оскола. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Аферисты позвонили им под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированных попытках оформления кредитов на их имя. Преступники убедили потерпевших самостоятельно получить займ, аргументировав это тем, что тогда одобренной суммой не смогут завладеть злоумышленники. Затем жители региона перевели полученные деньги на указанные лже-сотрудниками банка якобы безопасные счета. В итоге у белгородца аферисты похитили взятые в кредит 1 миллион 250 тысяч рублей, а у старооскольца – 1 миллион 203 тысячи рублей.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, кем бы они не представились по телефону. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений. Разговор с незнакомцем лучше всего прервать, не сообщая ему никаких персональных данных или паролей. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк.