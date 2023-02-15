В Белгородской области почтили память земляков, воевавших за пределами страны

Памятные мероприятия сегодня прошли во всех муниципалитетах Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде традиционный митинг прошел на музейной площади. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Участниками стали ветераны-афганцы, родственники погибших воинов-интернационалистов, активисты военно-патриотических организаций, представители органов власти.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы и венки к мемориальному комплексу. Памятник воинам-афганцам был открыт в 1997 году. Здесь увековечены имена белгородцев, погибших в Афганской войне.

В этот день вспоминают не только «афганцев», но и участников боевых действий в более чем в 30 «горячих точках» за пределами страны – в Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии. Памятные мероприятия сегодня прошли во всех муниципалитетах Белгородской области.