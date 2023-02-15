Белгородцы подарили более 11 тысяч книг

Тематика подаренных книг разнообразная: научно-популярная и художественная литература, детективы, фантастика, кулинарные книги, книги русских классиков, детская литература. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Международный день книгодарения Белгородская государственная универсальная научная библиотека провела акцию «Дарите книги с любовью». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В фойе научной библиотеки работала книжная площадка, где желающие могли взять с собой понравившиеся книги и оставить в подарок личный экземпляр. Всего библиотека получила в дар 420 интересных и нужных книг.

Белгородская государственная детская библиотека имени А. Лиханова в Международный день книгодарения получила более 300 книг, которые в ближайшее время будут переданы в детские библиотеки области. В этот день читатели встретились с представителями «Центра экологической безопасности» Белгородской области. Ребята узнали историю возникновения и роль книг в разные времена и эпохи человечества и вспомнили, какие природные материалы служили основой для их создания.

Участниками акции стали люди разного возраста, среди них - писатели, руководители, депутаты, представители общественных организаций и просто благодарные горожане. Они несли в подарок свои любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя. Тематика подаренных книг разнообразная: научно-популярная и художественная литература, детективы, фантастика, кулинарные книги, книги русских классиков, детская литература.