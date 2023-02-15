В Белгородской области появилась еще одна кондитерская

На полученные по соцконтракту деньги девушка приобрела микроволновую печь, духовой шкаф, холодильник, миксер, кондитерские инструменты, столы и стулья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Начинающий предприниматель из Валуек ранее работала бухгалтером, а выходные дни выпекала различные сладости для родных. На полученные по соцконтракту деньги девушка приобрела микроволновую печь, духовой шкаф, холодильник, миксер, кондитерские инструменты, столы и стулья. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- У меня уже появились постоянные клиенты. В основном берут муссовые пирожные в виде фруктов - привлекают как их внешний вид, так и вкус. Кроме того, в нашем кафе можно отдохнуть с детьми в игровой зоне и сделать заказ праздничного торта. Всегда мечтала быть ближе к своей семье, и у меня это получилась, - рассказала Мелания.