Белгородский мэр рассказал, как организовать ремонт двора многоквартирного дома

Проконсультироваться по вопросу ремонта двора можно в департаменте городского хозяйства мэрии. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

О плохом состоянии дорожного покрытия дворовой территории мэру Белгорода Валентину Демидову во время прямого эфира в соцсетях сообщила жительница дома № 50а на ул. Почтовой.

Глава городской администрации отметил, что для организации ремонта есть два варианта.

Первый. Провести общее собрание собственников и принять решение о необходимости выполнения благоустройства, а также включить затраты на эти работы в размер платы за содержание и ремонт жилья, либо отдельной статьёй затрат.

Второй. Поучаствовать в программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Если проект пройдёт отбор, то работы будут выполнены в следующем году за счёт бюджетных средств.

Проконсультироваться по вопросу ремонта двора можно в департаменте городского хозяйства мэрии по телефону 32–95–27.