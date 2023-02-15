2 263 белгородца получили льготные путевки на санатории

Санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Каждый получатель прошел оздоровительный курс по своему профилю заболевания в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Для нуждающихся в особом уходе белгородцев было предоставлено 422 путевки сопровождающим их лицам. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Получить льготную путевку можно в санатории, расположенные в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в республике Крым. Подать заявление можно на сайте Госуслуг, МФЦ, по почте и на личном приеме в офисах клиентского обслуживания отделения СФР по Белгородской области.

- Жители региона могут обратиться за получением путевки в 23 офиса клиентских служб Социального фонда России в области. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение в случае выделения ее отделением СФР осуществляется заблаговременно, но не позднее, чем за 18 дней до даты заезда в санаторий, а для некоторых категорий (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга) - за 21 день, - пояснила управляющий регионального фонда Ирина Шушкова.

Санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте Отделения СФР по Белгородской области в разделе «Гражданам» – «Очередь на санаторно-курортное лечение». Механизм поиска прост: потребуется только номер СНИЛС. Информация в указанном разделе обновляется каждые регулярно.

Пакет документов, необходимых для получения санаторно-курортного лечения, включает в себя заявление утвержденной формы, медицинскую справку 070-у, которую оформляет лечащий врач в поликлинике по месту жительства, документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении). Кроме того, если необходимо, прилагается доверенность и паспорт доверенного лица.

Важно знать, что прием детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение осуществляется здравницами после достижения ребенка 4-летнего возраста. При обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо также иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка и паспорт родителя.