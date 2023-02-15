Вячеслав Гладков обратился к белгородцам в годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля 1979 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. С 2011 года эта дата стала днём всенародной памяти о воинах-интернационалистах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил слова благодарности и уважения всем военным, которые служили за пределами нашей страны.

- В этот памятный день хочу выразить слова глубокой благодарности всем вам, уважаемые воины-интернационалисты, за мужество и доблесть в служении Родине. Многие из вас занимались и сегодня занимаются подготовкой новых поколений военнослужащих, военно-патриотическим воспитанием молодежи. То, что сегодня наши воины успешно решают боевые задачи в новых регионах России и на Украине, - во многом результат вашей работы и личного примера. Хочу пожелать каждому из вас надежного здоровья, бодрости духа, семейного благополучия!