В Белгородской области автоледи на «Тойоте» устроила ДТП

По предварительным данным, вчера, 14 февраля, в 7:50 на 2 км автодороги «Белгород-Новый Оскол-Советское-Лиман» 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», ехала по второстепенной дороге. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Дама не предоставила преимущество в движении «Фольксвагену Пассат» под управлением 32-летнего водителя и столкнулась с ним. В результате ДТП пострадала водитель «Тойоты».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, на белгородских дорогах пострадали два водителя.