В Белгороде пытаются наладить работу приюта для бездомных собак

Мэр Белгорода Валентин Демидов 14 февраля посетил приют «Лучик надежды» на улице Коммунальной и встретился с его сотрудниками. По словам градоначальника, появившаяся ранее в региональных пабликах информация о роспуске 200 животных - фейк. Вместе с тем у мэра возник ряд вопросов к работе приюта.

В частности, главу города не устроило отсутствие горячего питания.

- Есть оборудование, выделяются средства на закупку продуктов, но мастер категорически отказывается и приобретает сухой корм за счет средств пожертвований, - недоумевает Валентин Демидов.

Также Валентина Демидова озадачил факт частичного чипирования и наличия у собак хозяев.

- Многие собаки с ошейниками, то есть у них есть хозяева, но почему и как их сдают – мне непонятно. Приют для безнадзорных животных – это не гостиница. В целом вопрос к количеству животных и условиям приемки.

По информации Белгорблагоустройства, неделю назад в приюте уже начали проводить проверку. Теперь договорились, что дополнительно Управление ветеринарии обследует всех животных.

- Жду подробные отчеты о каждой собаке, а также по всей финансово-хозяйственной деятельности, сроках устранения нарушений. Ожидаю также предложение по развитию инфраструктуры. Через неделю снова проведу здесь совещание, - пообещал Валентин Валентинович.