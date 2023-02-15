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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:07

Белгородские предприятия, пострадавшие при обстрелах, получат финансовую помощь

Региональный Фонд развития промышленности получит дополнительные 500 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с заместителем председателя РФ Денисом Мантуровым приняли решение докапитализировать региональный Фонд развития промышленности на 500 млн рублей. Средства пойдут на помощь бизнесу и предприятиям, пострадавшим при обстрелах.

Власти активно ищут варианты реальной помощи пострадавшим предприятиям. Одними из таких вариантов стали инвестиционные проекты, которые могут войти в перечень финансированных из федерального бюджета проектов.

- Сейчас нам предстоит, конечно, ещё много работы для того, чтобы эти решения воплотились уже в выделение средств, а дальше - в реализацию конкретных действий. Уверен, что совместными усилиями нам удастся решить очень сложные проблемы, - подытожил глава Белгородчины.