В Белгородской области терапевты смогут выявлять рак полости рта

При диспансеризации осмотр ротовой полости будет обязательным.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Тренинги предусмотрены для 35 медработников из семи центральных районных больниц региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Терапевтов обучат выявлять злокачественные новообразования в полости рта с помощью стоматоскопа – специального прибора с флуоресцентным подсвечиванием, который позволяет определить здоровые и поражённые участки в ротовой полости.
Обучение проведут специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также сотрудники стоматологической поликлиники №1 Белгорода.
Аппараты и обученные специалисты буду практически в каждой районной больнице. Кроме того, при диспансеризации осмотр ротовой полости будет обязательным.