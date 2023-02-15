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НовостиЗдоровье15 февраля 2023 6:46

В Белгородской области терапевты смогут выявлять рак полости рта

Для этого они пройдут обучение
Алексей СЕРГУНИН
При диспансеризации осмотр ротовой полости будет обязательным.

При диспансеризации осмотр ротовой полости будет обязательным.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Тренинги предусмотрены для 35 медработников из семи центральных районных больниц региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Терапевтов обучат выявлять злокачественные новообразования в полости рта с помощью стоматоскопа – специального прибора с флуоресцентным подсвечиванием, который позволяет определить здоровые и поражённые участки в ротовой полости.

Обучение проведут специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также сотрудники стоматологической поликлиники №1 Белгорода.

Аппараты и обученные специалисты буду практически в каждой районной больнице. Кроме того, при диспансеризации осмотр ротовой полости будет обязательным.