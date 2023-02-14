15 февраля в Белгородской области пройдет снег

При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 15 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем 0-5 градусов. В Белгороде ночью от 2 до 4 градусов ниже ноля, днем 0-2 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Осадки и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.