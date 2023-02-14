Белгородец открыл гончарную мастерскую

Со своей продукцией Виктор принимает участие в различных выставках и ярмарках. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

О собственном деле житель Ракитянского района Виктор Макиевский мечтал давно, а когда узнал о программе «Содействие», обратился в управление социальной защиты населения администрации района за помощью в оформлении соцконтракта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На выделенные средства в размере 350 тысяч рублей предприниматель приобрёл печь, гончарный круг и стол. Мастер изготавливает изделия из глины вручную и на гончарном круге, после чего они сушатся, обжигаются и покрываются глазурью. Каждое изделие уникально и неповторимо. Со своей продукцией Виктор принимает участие в различных выставках и ярмарках.