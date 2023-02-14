Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт14 февраля 2023 14:31

В Белгороде стартовал челлендж «Брось вызов Носкову»

Первое задание – прогрести 100 метров за минимальное количество времени на гребном тренажере
Алексей СЕРГУНИН
Михаил Носков.

Михаил Носков.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Бегородцы смогут бросить вызов руководителю управления по физкультуре и спорту администрации областного центра Михаилу Носкову. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Что нужно делать? Следить за его страницей в VK. Там спортсмен будет публиковать упражнения, которые нужно выполнить лучше, чем он. На попытку даётся две недели. Фиксируйте на видео и отправляйте Михаилу. Самые сильные, быстрые и ловкие получат призы.

Первое задание – прогрести 100 метров за минимальное количество времени на гребном тренажёре. Также можно бросить вызов Михаилу Носкову, предложив выполнить свой вариант упражнений.