Ранее судимый белгородец обокрал соседский дом

Разбив окно, злоумышленник проник в жилище и похитил телевизор, видеокамеру и сабвуфер. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Борисовскому району обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил из дома её покойных родителей имущество. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался проживающий неподалеку 40-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник знал, что хозяева дома умерли и в настоящее время там постоянно никто не проживает. Ночью 26 января он, разбив окно, проник в жилище и похитил телевизор, видеокамеру и сабвуфер. Пропажу заявительница обнаружила только спустя несколько дней. Похищенное имущество подозреваемый отнес к знакомому и планировал обменять на спиртное, но не успел, так как его планам помешали сотрудники полиции.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.