Доверчивая белгородская пенсионерка отдала мошенникам один миллион рублей

По словам потерпевшей, злоумышленники все время были на телефонной связи и с ней, и с её пожилым супругом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

13 февраля в УМВД России по Старому Осколу обратилась 74-летняя женщина с информацией о том, что стала жертвой аферистов. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По словам пенсионерки, около трех часов дня ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что её внучка спровоцировала ДТП. Якобы девушка переходила дорогу в неположенном месте, и по её вине автомобилистка совершила аварию.

Злоумышленник утверждал, что обе участницы происшествия находятся в больнице, а внучке пенсионерки еще и грозит уголовное наказание. При этом лже-сотрудник правоохранительных органов отметил, что ответственности можно избежать, если передать родственникам пострадавшей деньги.

Пожилая женщина согласилась помочь внучке. По просьбе звонившего, она собрала в больницу родственнице постельное белье и полотенца, в которые завернула один миллион рублей, и передала незнакомцу. По словам потерпевшей, злоумышленники все время были на связи и с ней, и с её пожилым супругом. Когда пришла дочь пенсионерки, пожилая женщина решила не рассказывать ей о случившемся, чтобы не расстраивать. Около пяти часов вернулась и внучка. Лишь тогда оскольчанка поняла, что её обманули.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 12 дистанционных краж и мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции призывают белгородев напомнить пожилым родственникам о мошенниках. Объясните им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если незнакомец сообщил о попавшем в ДТП или другую беду близком человеке, под любым предлогом прервите разговор и свяжитесь с родственником, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.