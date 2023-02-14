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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:35

В доме-интернате для престарелых и инвалидов Белгородской области состоялась свадьба

Будущие супруги познакомились еще в 2019 году
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Вера Михайловна родилась в 1946 году в селе Яковлевка, работала птичницей и на хлебокомбинате. В Новооскольском доме-интернате живёт с 2014 года. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Александру Федотовичу в октябре исполнилось 85 лет, по профессии он фельдшер. В дом-интернат поступил в 2019 году, где и познакомился с будущей невестой. На всех мероприятиях они были вместе, оба пели в ансамбле и участвовали в конкурсах.