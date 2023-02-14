Жительницы Белгородской области связали более 100 пар теплых носков для военнослужащих

Рукодельницы уверены, что вещи, сделанные с любовью и молитвами, защитят и согреют военнослужащих. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Десятки неравнодушных жительниц Краснояружского района взялись за спицы, чтобы помочь бойцам. В их числе - пенсионерка из села Репяховка Вера Федченко, которая на протяжении нескольких месяцев вместе с дочками и соседкой вяжет для наших солдат тёплые вещи. Активистки отправили на фронт уже более 100 пар носков.

- С молитвами на устах и верой в наших мальчиков вяжем носочки, чтобы защитить и согреть их от холодов. Им сейчас очень нужна наша поддержка и забота. Да и как мы можем оставаться в стороне, ведь ребята для нас уже как родные, – поделилась Вера Егоровна.

Более 40 пар тёплых носков передала за «ленточку» жительница села Вязовое Валентина Василенко. Десятки краснояружских женщин с разных уголков района с радостью поддерживают военнослужащих. Жители помогают всем, чем только могут, передают теплые вещи, готовят для них домашнюю еду, изготавливают окопные свечи, собирают продукты и медикаменты, шьют одежду. Они уверены, что вещи, сделанные с любовью и молитвами, защитят и согреют военнослужащих.