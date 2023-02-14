Белгородец украл со стройки электрокабель на 110 тысяч рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду с информацией о краже обратились представители организации, специализирующейся на строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, злоумышленник проник на территорию строящегося дома, похитил электрокабель и сдал в скупку цветных металлов. Сумма причиненного ущерба составила около 110 тысяч рублей. Вырученные мужчина человек потратил.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещением либо иное хранилище) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.