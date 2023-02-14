На белгородских дорогах пострадали два водителя

В результате ДТП водители «Шевроле» и «Митсубиши» получили телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 13 февраля, в 11:45 в Белгороде 22-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», следуя по ул. Костюкова в направлении ул. Губкина, в районе дома№ 69 по ул. Костюкова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал опору ЛЭП. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Вчера же в 18:50 в поселке Разумноепо ул. Легезина у дома № 15 31-летняя женщина, управляя «Митсубиши Кольт», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Хендай Солярис» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водители «Шевроле» и «Митсубиши» получили телесные повреждения.