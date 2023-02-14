Белгородские власти обсудили стратегию развития здравоохранения с главврачами ЦРБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание с главврачами на тему развития сферы здравоохранения региона. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

В концепцию на ближайшие годы вошли 14 основных направлений. В их числе - профилактика, первичная медико-санитарная помощь, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, наркология, реабилитация, паллиативная помощь, гериатрия, инфекционная служба, специализированная помощь, педиатрия, организация медпомощи, скорая помощь и кадры. Координировать реализацию на разных этапах будет региональный Минздрав, а главным научным партнёром станет НИУ «БелГУ».

Глава региона поручил медикам особое внимание уделить оказанию психологической помощи.

- Мы должны чётко определиться, что для нас в реализации первично, а что вторично. Для достижения поставленных целей важны не только ресурсы, необходима вовлеченность медицинского персонала. Впереди большая кропотливая работа, и помимо стратегии, которую мы должны утвердить, мы должны перейти к планированию бюджета на 2024 год. Хотелось бы, чтобы после утверждения стратегии мы получили федеральную поддержу, - поделился планами Вячеслав Владимирович.