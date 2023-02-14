Белгородские борцы привезли 15 медалей из Орла

Фото ЦСП Белгородской области.

Победителями и призерами соревнований среди юношей и девушек до 16 лет стали 18 белгородцев.

Первые места заняли - Диана Токорева (33 кг), Милена Попова (36 кг), Софья Толокнова (66 кг), Фаина Никитина (50 кг), Арина Новикова (70 кг) и Владислав Безуглов (38 кг).

Второй финишировала Арина Мацкевич (62 кг).

Бронзовыми призерами стали - Надежда Лунева (66 кг), Татьяна Тюфанова (70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (32 кг), Арина Трохнина (50 кг), Егор Костюжов (35 кг), Артём Петросян (85 кг), Валерия Копылова (50 кг) и Даниил Цемба (52 кг).

Тренируются наши борцы под руководством Юрия Семенова, Дмитрия Зубарева, Михаила Шилова, Андрея Криничного, Анатолия Орлова, Даниила Лернера и Дениса Васютина.