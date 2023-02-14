Белгородский пенсионер сломал сожительнице ребра, челюсть и нос

Разбудив женщину, злоумышленник стал бить ее руками и ногами по различным частям тела. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленной скорой помощью 70-летней пациентке с множественными переломами ребер, верхней челюсти и носа. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе проверки участковые выяснили, что женщина пострадала в ходе конфликта с сожителем. Подозреваемый – 67-летний мужчина – был задержан сотрудниками полиции.

По предварительным данным, накануне происшествия пара вместе распивала алкоголь. Во время застолья между сожителями произошел конфликт. Мужчина отправился спать, а, проснувшись, вспомнил, что подруга обидела его. Разбудив женщину, злоумышленник стал бить ее руками и ногами по различным частям тела.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.