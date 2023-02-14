В Белгородской области появился молодежный арт-центр

В 2022 году в Валуйском горокруге был реализован проект «Создание молодежного арт-центра «Слушай себя». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В арт-центре установлены:

студия звукозаписи для создания аранжировок песен, фонограмм и инструментальных версий для проведения культурно-массовых мероприятий, озвучивания видеороликов;

студия для репетиций молодёжных кавер-групп и отдельных начинающих исполнителей;

театральная студия «Театр Странных детей», где молодые актеры проводят репетиции спектаклей, записывают фонограммы и занимаются подбором музыкального сопровождения.

- Каждая из созданных площадок позволяет как начинающим, так и профессиональным музыкантам, актерам реализовать свой творческий потенциал, - рассказала начальник управления культуры администрации Валуйского городского округа Юлия Злобина. - Благодаря приобретённому звуковому оборудованию стала доступна озвучка тематических видеороликов и запись рекламы. Молодые театральные деятели города осуществляют монтаж фонограмм и текстов для последующего показа своих театральных постановок и спектаклей.